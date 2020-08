പപ്പടം കോവിഡിനെ തുരത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രിക്കും കോവിഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭാഭിജി ബ്രാൻഡ് പപ്പടം കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ് വിവാദത്തിലായ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അർജുൻ റാം മെഹ്‌വാളിനും കോവിഡ്. മെഹ്‌വാൾ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുമായി എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട മെഹ്‌വാൾ 2 തവണ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനായിരുന്നു. രണ്ടാം പരിശോധനയിലാണ് ഫലം പോസിറ്റീവായത്.

ആരോഗ്യനിലയിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം താനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ സ്വയം ക്വാറന്റീനിൽ പോകണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. പാർലമെന്ററികാര്യ–വ്യവസായ സഹമന്ത്രിയും ബിക്കാനിറിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗവുമായ മെഹ്‌വാൾ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പപ്പടത്തെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദം നടത്തിയത്. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ പപ്പടം സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു വാദം.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി കൈലേഷ് ചൗധരിയും താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ഐസലേഷനിൽ പോകണമെന്നു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായെന്ന പ്രചാരണം അധികൃതർ തള്ളി. അദ്ദേഹം ഗുരുഗ്രാമിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരികയാണെന്നും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം പുതിയ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായിട്ടില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: Union Minister Who Endorsed ‘Papad’ to Boost Immunity Against Covid-19 Tests Positive