3.8 കോടിയുടെ യുഎസ് സ്കോളർഷിപ് നേടിയ യുപി പെൺകുട്ടിക്ക് നാട്ടിൽ അപകടത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം

ലക്‌നൗ ∙ യുപിയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പോടെ യുഎസിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു യോഗ്യത നേടിയ പെൺകുട്ടിക്ക് നാട്ടിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം. ദാദ്രി സ്വദേശിനി സുദിക്ഷ ബട്ടി (20)യാണ് മരിച്ചത്. ഇളയ സഹോദരനൊപ്പം ബൈക്കിനു പിറകിലിരുന്നു സ‍ഞ്ചരിക്കവെ, ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ തിങ്കളാഴ്ച ആയിരുന്നു അപകടം.

നിയന്ത്രണംവിട്ട ബൈക്ക് മുന്നിലെ ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സുദിക്ഷയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. അതേസമയം, ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ യുവാക്കൾ ശല്യപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. ദാദ്രിയിൽ നിന്ന് ഖാൻപുരിൽ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോവുകയായിരുന്നു സുദിക്ഷയും സഹോദരനും. ബൈക്ക് ഓടിച്ചത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണെന്നും ഇരുവരും ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അമ്മാവനാണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. ചായക്കടക്കാരന്റെ 6 മക്കളിൽ മൂത്തയാളായ സുദിക്ഷ, 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 98 % മാർക്കോടെ ജില്ലാതലത്തിൽ ഒന്നാമതായിരുന്നു.

3.8 കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പോടെയാണ് യുഎസിലെ മാസച്യുസിറ്റ്സിലെ ബോക്സൻ കോളജിൽ ബിരുദപഠനത്തിന് അർഹത നേടിയത്. കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്നു നാട്ടിലെത്തിയ സുദിക്ഷ ഈ മാസം 20ന് മടങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്തുടർന്ന് മോട്ടർ സൈക്കിളിലെത്തിയവർ മുന്നിൽകയറി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ച സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് യുപി ഡിജിപി എച്ച്.സി. അവസ്തിയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും യുവാക്കളുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുമെന്നും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ട് രവീന്ദ്ര കുമാറും പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനും യുപി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

