ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിക്കും (84) കോവിഡ്. ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ചികിത്സയ്ക്കായി ആർമി റിസർച് ആൻഡ് റഫറൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയപ്പോഴുള്ള പരിശോധനയിലാണിതു കണ്ടെത്തിയത്. പ്രണബ് തന്നെയാണു വിവരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. താനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരെല്ലാം ക്വാന്റീനിൽ പോകാനും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.



English Summary: Former President Pranab Mukherjee is on ventilator support