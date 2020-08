വിമതർ പാർട്ടിക്കു വഴങ്ങി; രാജസ്ഥാൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം, തിരിച്ചുപറന്ന് പൈലറ്റ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെതിരായ കലാപം സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സച്ചിനുമായി നടത്തിയ 2 മണിക്കൂർ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു വഴിതെളിഞ്ഞത്. സച്ചിന്റെയും 18 വിമത എംഎൽഎമാരുടെയും പരാതികൾ പരിശോധിക്കാൻ മൂന്നംഗ സമിതി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധി രൂപീകരിക്കും. അംഗങ്ങളെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കും. ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ദിനത്തിലാണ്, കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖ യുവ നേതാക്കളിലൊരാളായ സച്ചിനുമായുള്ള അനുരഞ്ജനം സോണിയ ഉറപ്പാക്കിയത്.



ഗെലോട്ടിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സച്ചിനു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനു പുറത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി പദവി നൽകാമെന്നു തന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാഹുൽ അറിയിച്ചു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, പിസിസി പ്രസിഡന്റ് പദവികൾ സച്ചിനു തൽക്കാലം തിരികെ നൽകില്ല. സച്ചിനും വിമത എംഎൽഎമാർക്കുമെതിരായ അയോഗ്യതാ നടപടികൾ കോൺഗ്രസ് പിൻവലിക്കും. ഈ മാസം 14നു രാജസ്ഥാനിൽ വിശ്വാസവോട്ട് നടന്നാൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചു വോട്ട് െചയ്യാമെന്ന ഉറപ്പ് സച്ചിൻ നൽകി.

ഭാവിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദം തനിക്കു നൽകണമെന്ന് സച്ചിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുള്ള ഗെലോട്ടിനെ നീക്കുന്നതു പ്രായോഗികമല്ലെന്നു രാഹുൽ മറുപടി നൽകി. വിമത നീക്കം അവസാനിപ്പിച്ച് പാർട്ടിയിലേക്കു മാന്യമായി തിരിച്ചുവരാനും മുഖം രക്ഷിക്കാനുമുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സച്ചിനെ പ്രിയങ്ക ഉപദേശിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലെത്തിയ രാഹുലും പ്രിയങ്കയും രാജസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ തുടർ ചർച്ചകൾ നടത്തി. പിന്നാലെയാണു സച്ചിനുമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിനു സോണിയ പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്.

പാർട്ടിയുടെയും രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിന്റെയും താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആത്മാർഥമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയാറാണെന്നു സച്ചിൻ അറിയിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു.



സച്ചിൻ വഴങ്ങിയത് പാളയത്തിലെ ചോർച്ച കാരണം



∙ സ്വന്തം പക്ഷത്തെ എംഎൽഎൽമാരുടെ നിലപാട്: തർക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് 14ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അവരിൽ ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



∙ സർക്കാരിനെ മറിച്ചിടാൻ ഇനിയും തനിക്കാവില്ലെന്നു സച്ചിൻ മനസ്സിലാക്കി.

∙ ഗെലോട്ടിനെ വീഴ്ത്താൻ കരുത്തില്ലാത്ത സച്ചിനെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ബിജെപിയും താൽപര്യം കാട്ടിയില്ല.

∙ ബിജെപി – കോൺഗ്രസ് നേർക്കുനേർ പോരാടുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതു രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യയായിരിക്കുമെന്ന ഉപദേശം പ്രിയങ്കയടക്കം നൽകി.

