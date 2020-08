‘സാരാഭായ് ഗർത്ത’ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് ഐഎസ്ആർഒ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഡോ. വിക്രം സാരാഭായിയുടെ 101 ാം ജന്മവാർഷികത്തിനു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ‘സാരാഭായ് ഗർത്ത’ത്തിന്റെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് ഐഎസ്ആർഒയുടെ ആദരം. ചന്ദ്രയാൻ 2 ഓർബിറ്ററാണ് ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത്.



ചന്ദ്രന്റെ ഉത്തരധ്രുവത്തിലെ മറെ സെറിനിറ്റാറ്റിസ് മേഖലയിലാണ് ഈ ഗർത്തം. വിക്രം സാരാഭായിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഗർത്തത്തിനു ശാസ്ത്രലോകം ആ പേരിട്ടത്. ജൂലൈ 30നു ചന്ദ്രയാൻ 2 ലെ ടെറയ്ൻ മാപ്പിങ് ക്യാമറ 2 ഉപയോഗിച്ചാണു ചിത്രം പകർത്തിയത്.

English Summary: ISRO pays tribute to Dr Vikram Sarabhai; shares images of Moon crater named after renowned scientist