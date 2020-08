കൂടുതൽ കാലം നയിച്ച കോൺഗ്രസിതര പ്രധാനമന്ത്രി; പുതുചരിത്രമെഴുതി മോദി ഭരണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യത്തെ നയിച്ച കോൺഗ്രസിതര പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ റെക്കോർഡാണ് മോദി ഇന്നു മറികടക്കുക. 2272 ദിവസമാണ് വാജ്പേയി ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത്. ആദ്യം 16 ദിവസവും ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം 2256 ദിവസവും (ആകെ 6 വർഷം 2 മാസം 20 ദിവസം). ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് മോദിക്ക്.

ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു (6130 ദിവസം), ഇന്ദിര ഗാന്ധി (ഇടവേളയോടെ 5829 ദിവസം), മൻമോഹൻ സിങ് (3656 ദിവസം) എന്നിവർക്കാണ് ആദ്യ 3 സ്ഥാനങ്ങൾ. ഇന്ദിര ഗാന്ധിയു‌ടെ മൂന്നാം മന്ത്രിസഭ (1971- 77, 2198 ദിവസം) കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അധികാരത്തിലിരുന്നതു നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയാണ് (2014- 19, 1830 ദിവസം). ഇതോടൊപ്പം രണ്ടാം മൻമോഹൻ സിങ് മന്ത്രിസഭ (2009- 14, 1830 ദിവസം) ഉണ്ടെങ്കിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സമയം കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ ഏതാനും മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഭരിച്ചത് നരേന്ദ്ര മോദിയാണ്.

ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിനും (1957, 62) മൻമോഹൻ സിങ്ങിനും (2009) ശേഷം 5 വർഷം തികച്ചു പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി (2019). ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ഉൾപ്പെടെ 15 പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 29 മന്ത്രിസഭകളാണു നാളെ 73 വയസ്സാകുന്ന സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ ഇതുവരെ അധികാരത്തിലിരുന്നത്.

English Summary: PM Modi makes another record, becomes longest-serving Indian prime minister of non-Congress origin