ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് അമിത് ഷായ്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഗുരുഗ്രാം മെദാന്ത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് ഇനി കുറച്ചുദിവസം വീട്ടിൽ ഐസലേഷനിൽ കഴിയും.

English Summary: Amit Shah says he has tested negative for Covid-19