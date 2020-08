മോഹൻ ശർമയ്ക്കും നരേഷ് കുമാറിനും ഏഴാം തവണയും പൊലീസ് മെഡൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2008 ലെ ബട്‌ല ഹൗസ് ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഡൽഹി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മോഹൻ ശർമയ്ക്ക് ഏഴാം തവണയും ധീരതയ്ക്കുള്ള പൊലീസ് മെഡൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ലഭിക്കും. കശ്മീരിൽ ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായ സിആർപിഎഫ് അസി. കമൻഡാന്റ് നരേഷ് കുമാറിനും ഏഴാം തവണ മെഡൽ ലഭിക്കും. 35 കാരനായ നരേഷ് കുമാറിന് 4 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് 7 ധീരതാ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സിആർപിഎഫ് അറിയിച്ചു.

കശ്മീരിൽ ഭീകരരെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ വഹിച്ച നിർണായക ഇടപെടലുകൾക്കാണ് ഇവയെല്ലാം. 2017 ൽ ആദ്യ മെഡൽ ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും ധീരതാ ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചു. മോഹൻ ശർമയ്ക്ക് 2009 ൽ അശോകചക്ര ബഹുമതിയും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ സെല്ലിൽ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹം.ജമ്മുകശ്മീരിലെ പൊലീസ് സേനയ്ക്കാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡലുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 81എണ്ണം. അതിൽ ധീരതയ്ക്കുള്ളവ 41 എണ്ണമാണ്. ഭീകര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് മെഡലുകൾ ഏറെയും. സിആർപിഎഫിന് 55 മെഡലുകളുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞവർഷം ജനുവരിയിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ പട്രോളിങിനിടെ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ബിഎസ്എഫ് അസി. കമൻഡാന്റ് വിനയ് പ്രസാദിനും മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ധീരതയ്ക്കുള്ള മെഡൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Jammu and Kashmir Police has topped the list of Police Medals for Gallantry (PMG) with total 81 medals