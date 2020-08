പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ വിമർശനം ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രീം കോടതിയെയും 4 മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെയും 2 ട്വീറ്റുകളിലൂടെ അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ വിമർശിച്ചത് ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ 3 അംഗ സുപ്രീം കോടതി െബഞ്ച് വിധിച്ചു. ശിക്ഷയുടെ തോതിനെക്കുറിച്ച് പ്രശാന്തിനു പറയാനുള്ളത് കോടതി ഈ മാസം 20ന് കേൾക്കും.



ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിളക്കുന്നതാണ് പ്രശാന്തിന്റെ നടപടിയെന്നും അതിനെ ഉരുക്കുമുഷ്ടികൊണ്ടു നേരിടേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. കോടതി സ്വമേധയാ നടപടിയെടുത്ത കേസിൽ, പ്രശാന്തിനു പുറമേ ട്വിറ്ററിനും നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. തങ്ങൾ ഇടനിലക്കാർ മാത്രമെന്നും ട്വീറ്റുകൾക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമില്ലെന്നുമുള്ള ട്വിറ്ററിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ച കോടതി, കമ്പനിയെ കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി.



ട്വീറ്റുകളിലൂടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിച്ചതും രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷം ജനാധിപത്യം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നുള്ള പരാമർശവും കോടതിയലക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കോടതി സൂചിപ്പിച്ചു.

English Summary: SC holds Prashant Bhushan guilty of contempt for his tweets