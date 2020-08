ഗഗൻയാൻ: റോബട് വിക്ഷേപണ ദൗത്യം വൈകും

തിരുവനന്തപുരം∙ ബഹിരാകാശത്തേക്കു മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമായ റോബട് വിക്ഷേപണ ദൗത്യം വൈകും. ഡിസംബറിൽ നടത്താനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.

കോവിഡിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി മൂലം ഇത് അടുത്ത വർഷത്തേക്കു നീളുമെന്ന് ഉറപ്പായി. അടുത്ത വർഷം ജൂണിൽ നടത്താനിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യവും വൈകാനിടയുണ്ട്. മനുഷ്യനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദൗത്യം അടുത്ത വർഷം ഡിസംബറിൽ നടത്താനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 4 പേരുടെ പരിശീലനം റഷ്യയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

English Summary: Gaganyaan: Unmanned space mission planned for December 2020 likely to be delayed