കോവിഡിനു കീഴടങ്ങി ചേതൻ ചൗഹാൻ; വിടപറഞ്ഞത് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് മന്ത്രിയും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ ചേതൻ ചൗഹാൻ (73) കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസമാണു ലക്‌നൗവിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വൃക്കരോഗിയായതിനാൽ സ്ഥിതി വഷളായതോടെ ഗുരുഗ്രാമിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും ഇന്നലെ രാത്രി മരിച്ചു. ഭാര്യ: അനിത. മകൻ: വിനായക് (ഓസ്ട്രേലിയ).

ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ, വിമുക്തഭട ക്ഷേമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. യുപിയിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിക്കുന്ന 2–ാമത്തെ മന്ത്രിയാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കമല റാണി വരുൺ (62) ഈ മാസമാദ്യം മരിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 40 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ച ചേതൻ ചൗഹാൻ 2084 റൺസ് നേടി. 7 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചു.1981 ലാണ് അവസാന ടെസ്റ്റ് കളിച്ചത്.

ഗാവസ്കറുടെ പങ്കാളി

മീററ്റിൽ ജനിച്ച ചൗഹാൻ ഡൽഹിക്കായും മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കായും രഞ്ജി ട്രോഫി കളിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ സുനിൽ ഗാവസ്കറുടെ ഓപ്പണിങ് പങ്കാളി എന്ന നിലയിലാണു ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത്. 12 വർഷം നീണ്ട കരിയറിൽ പക്ഷേ, ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി പോലും നേടാനായില്ല. പലപ്പോഴും തൊണ്ണൂറുകളിൽ പുറത്തായി. 97 ആണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ഒരു സെഞ്ചുറി പോലുമില്ലാതെ ടെസ്റ്റിൽ 2000 റൺസ് തികച്ച ആദ്യ താരമാണ്.

ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഷെയ്ൻ വോൺ മറികടക്കുന്നതുവരെ സെഞ്ചുറികളില്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് റൺസ് നേടിയ റെക്കോർഡ് ചൗഹാന്റെ പേരിലായിരുന്നു. സുനിൽ ഗാവസ്കർക്കൊപ്പം 11 സെ‍‍ഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ചൗഹാൻ പങ്കാളിയായി. 16 അർധ സെഞ്ചുറികൾ നേടി.

ക്രീസ് വിട്ട പ്രതിഷേധം

മെൽബണിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഡെന്നിസ് ലിലിയുടെ പന്തിൽ അംപയർ ഔട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഗാവസ്കർ പ്രതിഷേധിച്ചു. രോഷാകുലനായ ഗാവസ്കർക്കൊപ്പം ചൗഹാനും പവിലിയനിലേക്കു നടന്നു. ടീം മാനേജർ ഇടപെട്ടാണ് ചൗഹാനെ തിരിച്ചിറക്കിയത്.

1979 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓവലിൽ ഗാവസ്കർക്കൊപ്പം 213 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പങ്കാളിയായതു ചൗഹാന്റെ കരിയറിലെ സുവർണ മുഹൂർത്തമാണ്. 80 റൺസായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന. ഗാവസ്കർ അന്ന് 221 റൺസ് നേടി. 1981 ൽ വിരമിച്ച ശേഷം ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി എന്നിവയുൾപ്പെടെ പദവികൾ വഹിച്ചു. 2001 ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മാനേജരായിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ക്രീസ്

വിരമിച്ചശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായ ചൗഹാൻ പിന്നീടു ബിജെപിയുടെ നേതൃനിരയിലേക്കെത്തി. യുപിയി‍ലെ അമരോഹ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു 2 തവണ ലോക്സഭാംഗമായി. 1991 ലായിരുന്നു ആദ്യ ജയം. 2016 ൽ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ചെയർമാനായി. 2017 ൽ യുപി വിധാൻ സഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പട്ടു; മന്ത്രിയായപ്പോൾ ആദ്യം കായിക, യുവജനകാര്യ വകുപ്പുകളാണു കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

