സുശാന്ത്: സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി

മുംബൈ ∙ സുശാന്ത് സിങ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം അനുസരിക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ്. സുശാന്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് റിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്.



തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് ബിഹാറിൽ നിന്നു മുംബൈയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് റിയ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവു വരാനിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ, തന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ വായ്പ സുശാന്ത് സിങ്ങാണ് അടച്ചിരുന്നതെന്ന പ്രചാരണത്തിനു പിന്നാലെ ബന്ധപ്പെട്ട േരഖകളും വായ്പാ വിവരങ്ങളും നടന്റെ മുൻ കാമുകി അങ്കിത ലോഖണ്ഡെ പുറത്തുവിട്ടു. ആറു വർഷം മുൻപാണ് ഇരുവരും അടുപ്പത്തിലായിരുന്നത്.

എൻഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തിയാണ് മുൻ കാമുകി അങ്കിതയ്ക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയതെന്നാണു സൂചന.



