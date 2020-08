ഓർമയിൽ മദ്രാസ് സവാരികൾ, നാവിൽ ഇഡ്ഡലി രുചി: കമല ഹാരിസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ തന്റെ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് ദക്ഷിണേഷ്യൻ വംശജയായ ആദ്യ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി കമല ഹാരിസ്. ‘നല്ല ഇഡ്ഡലിയോടുള്ള ഇഷ്ടം’ നിലനിർത്താൻ അമ്മ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യൻ ഫോർ ബൈഡൻ നാഷനൽ കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ കമല പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്കാർക്കെല്ലാം ബൈഡനും കമലയും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്നു.



ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ മദ്രാസിലെ വഴികളിലൂടെ മുത്തച്ഛനൊപ്പം നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പിറവിക്കായി പോരാടിയവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതന്നിരുന്ന കാര്യം കമല ഓർമിച്ചു.

‘‘അനീതി കണ്ടാൽ അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് 19–ാം വയസ്സിൽ അമ്മ ശ്യാമള ഗോപാലൻ യുഎസിൽ എത്തിയത്. ഓക‍്‍ലൻഡിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മുന്നണിപ്പോരാളിയാകാൻ അമ്മയ്ക്കു പ്രചോദനമായത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ഈ ബോധ്യമാണ്. ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് അമ്മ അച്ഛനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്’’.



‘‘കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ എന്നെയും സഹോദരി മായയെയും ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അമ്മ അവസരം തന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ഈ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. അമ്മയും മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും പകർന്നുതന്ന ഈ അറിവുകൾ അനീതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രചോദനമാകുന്നു’’ – കമല പറഞ്ഞു.

ഇതേസമയം, കമലയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം യുഎസിലെങ്ങും ചർച്ചയാവുകയാണ്. സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടി അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതു ദോഷം ചെയ്യുമോയെന്ന് യാഥാസ്ഥിതികർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. കമലയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ പലതും ഇന്ത്യാ സൗഹൃദമല്ലെന്ന് പത്മശ്രീ ജേതാവും ഓക‍്‍ലഹോമ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇമെരിറ്റസ് പ്രഫസറുമായ സുഭാഷ് കക് പറഞ്ഞു.



