പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭീരുത്വം ചൈനയെ സഹായിക്കുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിനു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ബിജെപിക്കും എതിരെ നിശിത വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭീരുത്വമാണ് ചൈനയെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി കയ്യേറാൻ സഹായിച്ചതെന്നു ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച രാഹുൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നുണകൾ ആ ഭൂമി എന്നും കൈവശം വയ്ക്കാൻ ചൈനയെ സഹായിക്കുമെന്നും കുറിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ കഴിവിലും ധൈര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന വിമർശനവും രാഹുൽ നടത്തി. വ്യാജവാർത്തകളും വെറുപ്പും പരത്താനും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനും ഇതുപയോഗിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് ‘ദ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിൽ’ വന്ന വാർത്ത അടക്കം പങ്കുവച്ചായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമർശനം.



English Summary: PM Modi's cowardice allowed China to take India's land, his lies will ensure they keep it: Rahul Gandhi