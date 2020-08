വാജ്പേയി സ്മൃതി ചിത്രം പങ്കുവച്ച് മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിയുടെ രണ്ടാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമച്ചിത്രങ്ങളുടെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വാജ്‌പേയിയുമൊത്തുള്ള മോദിയുടെ നിമിഷങ്ങളടക്കം പഴയകാല ചിത്രങ്ങൾ വിഡിയോയിലുണ്ട്. രാജ്യപുരോഗതിയ്ക്കായി വാജ്പേയി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർമിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നു മോദി പറഞ്ഞു.



രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ്, ഉപരാഷ്ട്രപതി എം. വെങ്കയ്യ നായിഡു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയവർ ‘സദൈവ് അടൽ’ വാജ്പേയി സ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.

English Summary: PM Tweets Montage Of Old Pics, Videos In Memory Of Atal Bihari Vajpayee