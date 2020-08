പ്രണബ് മുഖർജി വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ (84) ആരോഗ്യനിലയിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുകയാണെന്നും ആശുപത്രി ബുള്ളറ്റിൻ. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രണബിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കണ്ട മകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഭിജിത്ത് മുഖർജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചികിത്സയോടു പ്രതികരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഉടൻ രോഗമുക്തി നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അഭിജിത്ത് കുറിച്ചു.



തലച്ചോറിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ചതിനെ തുടർന്നു ഡൽഹി കന്റോൺമെന്റിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായ പ്രണബിനു ചികിത്സയ്ക്കു മുൻപു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.



English Summary: Pranab Mukherjee responding to treatment, but still on ventilator support