എസ്പിബിക്ക് പ്ലാസ്മ ചികിത്സ

ചെന്നൈ∙കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലുള്ള ഗായകൻ എസ്.പി.ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി. അദ്ദേഹം ചികിത്സയോടു നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഉയർന്നതു ശുഭ സൂചനയാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.



കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി കുത്തിവച്ചു നടത്തുന്ന പ്ലാസ്മ ചികിത്സയാണിപ്പോൾ നൽകുന്നത്. ആരോഗ്യ നിലയിൽ ആശാവഹമായ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് മകൻ എസ്.പി.ബി.ചരണും അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യമന്ത്രി സി.വിജയഭാസ്കർ എസ്പിബിയെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു. കമൽ ഹാസൻ, ഖുശ്ബു തുടങ്ങി സിനിമാ, രാഷ്ട്രീയ, സംഗീത മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗമുക്തി നേർന്നു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 5ന് ആണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

