ലോക്ഡൗണിൽ ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത ഇഎസ്ഐ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികൾക്കു തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം നൽകാൻ ഇഎസ്ഐ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നലെ ചേർന്ന യോഗം ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകി. 6710.67 കോടി രൂപയാകും ഏകദേശ ചെലവെന്നാണു ബോർഡിന്റെ കണക്ക്.

ഈ പദ്ധതിക്കു മുന്നോടിയായി ഇഎസ്ഐ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുമായി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ചർച്ച നടത്തിയതു കഴിഞ്ഞ മാസം ‘മനോരമ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഎസ്ഐ അംഗങ്ങൾക്കു തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം നൽകിയിരുന്ന അടൽ ബീമിത് വ്യക്തി കല്യാൺ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണു ശമ്പളമില്ലാത്ത കാലത്തെ അലവൻസ് നൽകുക. ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ച മാർച്ച് 24 മുതൽ ഈ വർഷം ഡിസംബർ 31വരെയായിരിക്കും പുതിയ പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ്.

2021 ജനുവരിക്കു ശേഷം അടൽ ബീമിത് പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനകളോടെ അടുത്ത വർഷം ജൂൺ വരെ പദ്ധതി തുടരും. ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ ശമ്പളം ലഭിച്ചവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകില്ലെന്ന് ഇഎസ്ഐ ബോർഡ് അംഗവും ബിഎംഎസ് നേതാവുമായ വി. രാധാകൃഷ്ണൻ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

∙ ഈ വർഷം മാർച്ച് 31നു മുൻപ് 2 വർഷം ഇഎസ്ഐ അംഗമായിരുന്ന, ശമ്പളം കിട്ടാതാവുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സമയത്തു 78 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെയോ അതിനു മുൻപത്തെ 3 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാലയളവിൽ ഏതിലെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് 78 ദിവസമോ വിഹിതമടച്ചവർക്കാണു പദ്ധതിയിൽ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.

∙ 90 ദിവസത്തെ വേതനം കണക്കാക്കി അതിന്റെ 50 ശതമാനമാണു നൽകുക.

∙ അർഹരായവർക്ക് അതത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫിസുകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഇതിനുള്ള ഫോമുകൾ ഇഎസ്ഐ വൈകാതെ ലഭ്യമാക്കും.

