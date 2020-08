സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് സ്രവം തന്നെ വേണ്ട; കവിൾക്കൊണ്ട വെള്ളത്തിലും കോവിഡറിയാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്രവ സാംപിളിനു പകരം വായിലും തൊണ്ടയിലുമായി കവിൾക്കൊള്ളുന്ന വെള്ളം പരിശോധിച്ചും കോവിഡ് നിർണയിക്കാമെന്നു പഠനം. നിലവിൽ, സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ സ്രവം നേരിട്ടു ശേഖരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ പോരായ്മകൾക്കു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണു കവിൾക്കൊണ്ട വെള്ളം പരിശോധിച്ച് രോഗനിർണയം നടത്താമെന്നു നിർദേശിക്കുന്നത്. ഈ രീതി പരിശോധനാ പ്രോട്ടോക്കോളിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടില്ല.

2 തരം സാംപിളുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സാംപിൾ ശേഖരിക്കുമ്പോഴുള്ള രോഗികളുടെ പ്രതികരണവുമാണു എയിംസിലെ ഡോക്ടർമാർ പഠിച്ചത്. മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 50 പേരിൽ നിന്നു 2 തരം സാംപിളും ശേഖരിച്ചു. ആർടി പിസിആർ പരിശോധനയിൽ അവയെല്ലാം പോസിറ്റീവായി. നേരിട്ടു സ്രവ സാംപിൾ എടുത്തപ്പോൾ 72% പേരും അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കവിൾക്കൊണ്ട വെള്ളം സാംപിൾ നൽകാൻ 24% പേർ മാത്രമാണു ബുദ്ധിമുട്ടറിയിച്ചത്. ജർമനി അടക്കം ചില രാജ്യങ്ങളും നേരത്തെ ഈ രീതി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

∙ നേട്ടവും കോട്ടവും

സാംപിൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് എളുപ്പം, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കും. പിപിഇ കിറ്റ്, സ്വാബ് തുടങ്ങിയവയുടെ ചെലവു കുറയ്ക്കാനാകും.

നിലവിലെ സാംപിൾ ശേഖരണത്തിന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു പരിശീലനം നൽകണം. എന്നാൽ, പുതിയ രീതി ചെറിയ കുട്ടികളിലും ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും പറ്റിയില്ലെന്നു വരാം. രോഗി തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു കാരണമാകാം. വെള്ള സാംപിൾ ശേഖരണം വീട്ടിലാക്കിയാൽ ഇതു മറികടക്കാമെന്നാണു നിർദേശം.

English Summary: ICMR study says gargle as good as swab for covid sample test