ഭർത്താവ് ആവശ്യത്തിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്നു; വിവാഹമോചനം വേണമെന്ന് യുവതി

ലക്നൗ∙ ‘‘അദ്ദേഹം എന്നെ ആവശ്യത്തിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്നു. തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു. എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു. ഇങ്ങനൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ എനിക്കു പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ ദയവായി വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കണം.’’

യുവതിയുടെ ആവശ്യമറിഞ്ഞ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഭാലിലെ ശരി അത്ത് കോടതി വിസ്മയിച്ചു. 18 മാസത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനു ശേഷവും ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തനിക്കു കഴിയുന്നില്ലെന്ന് യുവതി വിശദീകരിച്ചു.

‘‘അദ്ദേഹം എന്നോട് ക്ഷോഭിക്കുകയോ ഒരുകാര്യത്തിലെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ എനിക്കായി പാചകം ചെയ്യും. വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എനിക്കു ശ്വാസംമുട്ടുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടു തർക്കിക്കാനും വഴക്കുകൂടാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്.’’

മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഭർത്താവിനെതിരെയുണ്ടോ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. താൻ ഭാര്യയുടെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഭർത്താവാകട്ടെ, വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കരുതെന്ന് കോടതിയോട് അപേക്ഷിച്ചു.

ആവശ്യം കോടതി നിരസിച്ചെങ്കിലും യുവതി പിൻമാറിയില്ല. പഞ്ചായത്തിനെ സമീപിച്ചു. അവരും വിസമ്മതിച്ചതോടെ തൽക്കാലം വഴിയടഞ്ഞു.

English Summary: Woman seeks divorce; says her husband loves her too much