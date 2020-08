തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോവിഡ് മാർഗനിർദേശം ബാധകമായേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ച കോവിഡ് കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാർഗരേഖ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുമുള്ളതാണ്. എങ്കിലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതേ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചേക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിശാല മാർഗരേഖയാണ്. സമഗ്ര മാർഗരേഖ സംസ്ഥാനത്താണ് തയാറാക്കേണ്ടത്.

സ്ഥാനാർഥികളോ പ്രചാരകരോ വോട്ടർമാരോ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ ദുരന്ത മാനേജ്മെന്റ് നിയമത്തിലേതുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയുണ്ടാവും.

വിശാലമായ മുറികളിലാവണം ബൂത്തുകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് മാർഗരേഖയിൽ കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ വേളയിൽ, കൗണ്ടിങ് ഏജന്റുമാരുടെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫലം വലിയ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ജോലിയിലുള്ളവരോ ഏജന്റമാരോ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ പകരക്കാരെ നിയോഗിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ടാവണം. പണം കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ഓൺ‌ലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമാണ്.

ഇതിനിടെ, ബൂത്തിലെത്തിയ വോട്ടർക്കു ശരീരോഷ്മാവ് കൂടുതലെന്നു കണ്ടാൽ അവസാന മണിക്കൂറിൽ വീണ്ടുമെത്തിയാൽ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനാവൂ എന്ന നിർദേശത്തിന്റെ പ്രായോഗികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

English Summary: Covid protocol will be in effect during local body election