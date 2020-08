വൃത്തംവരച്ച് കയ്യുറയിട്ട് വോട്ട്; കോവിഡ് കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കമ്മിഷന്റെ മാർഗനിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പോളിങ് ബൂത്തിൽ വോട്ടർമാർക്ക് കയ്യുറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിബന്ധനകൾ നിർദേശിച്ച് കോവിഡ്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാർഗരേഖ, കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കി. ക്വാറന്റീനിലുള്ള കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകാർക്ക് പോളിങ്ങിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിൽ ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്യാം. ഡിജിറ്റൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണമാണ് നേരത്തേ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് മൈതാനങ്ങളിൽ സമ്മേളനങ്ങളും റാലികളും നടത്താമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. എത്ര പേർക്കു പങ്കെടുക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദുരന്ത മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി തീരുമാനിക്കും.

ബൂത്തിലെത്തിയ വോട്ടർക്ക് ആദ്യപരിശോധനയിൽ ശരീരോഷ്മാവ് കൂടുതലെങ്കിൽ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണം. അപ്പോഴും കൂടുതലെങ്കിൽ ടോക്കൺ നൽകണം, വോട്ടെടുപ്പിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിൽ എത്താൻ നിർദേശിക്കണം.

പത്രിക നൽകൽ

∙ നാമനിർദേശപത്രികയും സത്യവാങ്‌മൂലവും ഓൺ‌ലൈനിൽ പൂരിപ്പിക്കാം. പ്രിന്റെടുത്ത് വരണാധികാരിക്കു നൽകണം

∙ പത്രിക നൽകുമ്പോൾ സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം 2 പേർ മാത്രം

∙ പത്രിക നൽകാനുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 2 വാഹനങ്ങൾ മാത്രം

∙ കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള തുക ഓൺലൈൻ ആയി അടയ്ക്കാം; ട്രഷറിയിലും സ്വീകരിക്കും

പ്രചാരണം

∙ വീടുകയറിയുള്ള പ്രചാരണത്തിന് സ്ഥാനാർഥിയുൾപ്പെടെ പരമാവധി 5 പേർ

∙ റോഡ്ഷോയ്ക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് 5 വാഹനങ്ങൾ

∙ മൈതാനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിതരീതിയിൽ സമ്മേളനങ്ങൾ.

പോസിറ്റീവുകാർക്കും ക്വാറന്റീനിലുള്ളവർക്കും തപാൽ വോട്ടും

കോവിഡ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും പോസിറ്റീവുകാർക്കും വീട്ടിലുൾപ്പെടെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും തപാൽ വോട്ട് സൗകര്യമുണ്ടാവും; ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും അവശ്യ സേവന മേഖലകളിലുള്ളവർക്കും തപാൽവോട്ട് സൗകര്യവും

