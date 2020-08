നീറ്റ്, ജെഇഇ പരീക്ഷ: കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ചു നീറ്റ്, ജെഇഇ (മെയിൻ) പരീക്ഷകൾ നടത്താനുള്ള തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ. പരീക്ഷ നടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണു വിദ്യാർഥികൾക്കെന്നും ഇതിന്റെ സൂചനയാണു 17 ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേഷ് പൊക്രിയാൽ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാനടപടികളോടെ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്നു നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയും (എൻടിഎ) വ്യക്തമാക്കി.

വർഷങ്ങളായി പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 10 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരും ജെഇഇയുടേത് 7 ലക്ഷം പേരും ഡ‍ൗൺലോഡ് ചെയ്തു. നീറ്റിന് 15.97 ലക്ഷം പേരും ജെഇഇ (മെയിൻ) 9.53 ലക്ഷം പേരുമാണ് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

ഉന്നത എൻജിനീയറിങ് പഠന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള ജെഇഇ (മെയിൻ) സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 6 വരെയും മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നീറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 13നും നടക്കും. നേരത്തേ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പരീക്ഷകൾ കോവിഡും ലോക്ഡൗണും മൂലം 2 തവണ മാറ്റി.

പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തി ചൈന, ജർമനി

കോവിഡ് മഹാമാരി ആദ്യം പടർന്ന ചൈനയും ഒൻതിനായിരത്തിലേറെപ്പേർ മരിച്ച ജർമനിയും ഇതിനിടെ ദേശീയ പ്രവേശന പരീക്ഷ വിജയകരമായി നടത്തി. ചൈനയുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയായ ഗവോകവോ (GAOKAO) ജൂണിൽ നടന്നു. പങ്കെടുത്തത് 97.5 ലക്ഷം പേർ. ജർമനിയിൽ വൈറസ് വ്യാപനം മൂലം മാർച്ചിൽ മാറ്റിവച്ച അബിറ്റർ (ABITUR) പ്രവേശന പരീക്ഷ പിന്നീടു നടത്തി.

English Summary: Central government to go ahead with NEET, JEE exams