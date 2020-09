നീറ്റിൽ മാറ്റമില്ല; പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

ന്യൂഡ‍ൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് നീറ്റ്, ജെഇഇ മെയിൻ പ്രവേശനപരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഹർജി നൽകിയത്. നേരത്തേ 11 വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതു പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തക്ക കാരണമില്ലെന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ, ബി.ആർ. ഗവായ്, കൃഷ്ണ മുരാരി എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നിനു തുടങ്ങിയ ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷ നാളെ അവസാനിക്കും. 13ന് ആണു മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ‘നീറ്റ്’.



എൻഡിഎ, എൻ‌എ പരീക്ഷ: ഇന്നും നാളെയും പ്രത്യേക ട്രെയിൻ



തിരുവനന്തപുരം ∙ നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി, നേവൽ അക്കാദമി പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ കേരളത്തിലെ കേന്ദ്രങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നും നാളെയും ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ.



നാളെയാണു പരീക്ഷ. കാസർകോട്ടു നിന്ന് ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള അൺറിസർവ്ഡ് ട്രെയിൻ ഇന്നു വൈകിട്ട് 6.30നു പുറപ്പെട്ട് നാളെ പുലർച്ചെ 5.25 നു തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. നാളെ രാത്രി 9നു തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ 7.55 നു കാസർകോട്ടെത്തും.

എറണാകുളം ജംക്‌ഷനിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ഇന്നു രാത്രി 9.35 നു കാസർകോട്ടു നിന്നു പുറപ്പെട്ട് നാളെ പുലർച്ചെ 4.50ന് എത്തിച്ചേരും. നാളെ രാത്രി 11.35ന് എറണാകുളം ജംക്‌ഷനിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ 6.50നു കാസർകോട്ടെത്തും.

English Summary: Supreme Court rejects plea of 6 non-BJP states against holding of NEET-JEE exams