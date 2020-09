രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കൂടി; ഓഗസ്റ്റിൽ 8.4 ശതമാനം വർധന

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 8.4 ശതമാനമായി വർധിച്ചുവെന്ന് സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതാണ് കാരണമെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ പോലും ഗ്രാമങ്ങളിലില്ലാതായി. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് 23% വരെ എത്തിയ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ജൂലൈയിൽ 7.4% ആയിരുന്നു.നഗരങ്ങളിൽ 29% ആണു തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്. ഓഗസ്റ്റിൽ മാത്രം 2 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു.

യുവാക്കൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കേന്ദ്രസർക്കാർ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്ത് പട്ടിണി കൂടുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല പറഞ്ഞു.

English Summary: Unemployment rate shoots up to 8.4% in August as rural jobs disappear