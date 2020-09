ആക്രമണം അബദ്ധം; പരിഹാരം ചർച്ചകളിലൂടെ: രാജ്നാഥ് സിങ്

മോസ്കോ ∙ പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെയും സംയമനത്തോടെയും രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ മാനിച്ച്, അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കാണാനായാലേ മേഖലയിൽ ശാന്തിയും സുരക്ഷയും ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്.



ആക്രമണമെന്ന അബദ്ധം സർവനാശത്തിനു വഴിതെളിക്കുമെന്ന രണ്ടാം ലോകയുദ്ധ പാഠം മറക്കരുതെന്നും ചൈന ആസ്ഥാനമായുള്ള രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മയായ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്‌സിഒ) മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ, ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം പരാമർശിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി ജനറൽ വീ ഫെങ്കെയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു രാജ്നാഥിന്റെ പരാമർശം. ഭീകരത എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ആഗോള സുരക്ഷാ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെ, ചർച്ചകളിലൂടെ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമ്മേളനത്തിനു മുൻപ്, രാജ്നാഥ് റഷ്യൻ സേനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന കത്തീഡ്രലും മ്യൂസിയം കോംപ്ലക്സും സന്ദർശിച്ചു. സൈന്യത്തിനു മാത്രമായുള്ള ഈ കത്തീഡ്രൽ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 20നാണ് തുറന്നത്.

എസ്‍സിഒ അംഗരാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ത്യ നവംബർ 30ന് ആതിഥ്യമരുളും. വ്യാപാരവും സാമ്പത്തികരംഗവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അജൻഡ. 2005 വരെ നിരീക്ഷക പദവിയുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യ 2017ലാണ് എസ്‍സിഒയുടെ സ്ഥിരം അംഗമായത്.

എകെ–47 203 ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കും



അത്യാധുനിക എകെ–47 203 റൈഫിളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന കരാറിൽ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ഒപ്പുവച്ചു. റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ജനറൽ സെർജി ഷൊയിഗുവും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ ഇന്തോ–റഷ്യ റൈഫിൾസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഐആർആർപിഎൽ) കമ്പനിയാവും റൈഫിളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾക്കു പകരം ഇന്ത്യൻ സേന എകെ–47 203 ഉപയോഗിക്കും. സേനയ്ക്ക് 7,70,000 എകെ–47 203 റൈഫിളുകളാണ് ആവശ്യമായുള്ളത്. അതിൽ ഒരു ലക്ഷം റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ബാക്കി ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



