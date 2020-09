യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപി പക്ഷം ചേരില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ നവംബറിൽ നടക്കുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേരിക്കയിലെ ബിജെപി അനുഭാവികൾ പാർട്ടിയുടെ പേർ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നേതൃത്വം നിർദേശം നൽകി.ഓവർസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബിജെപി–യുഎസ്എ എന്ന പേരിലാണ് അവിടെ പാർട്ടി അനുഭാവികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തകർക്ക് ഏതു പാർട്ടിയെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ– യുഎസ് ബന്ധം പാർട്ടികൾക്ക് അതീതമാണെന്നു ബിജെപി വിദേശകാര്യ വിഭാഗം മേധാവി വിജയ് ചൗതായ്‌വാല പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് അനുകൂലമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ട്രംപിന്റെ പ്രചാരകനായി മാറിയെന്നും കോൺഗ്രസ് ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചിരുന്നു.യുഎസിൽ നടന്ന ‘ഹൗഡി മോദി’, ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന ‘നമസ്തേ ട്രംപ്’ പരിപാടികളുടെ വിഡിയോ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നാണു നിലപാടെന്ന് വിജയ് ചൗതായ്‌വാല പറഞ്ഞു.

English Summary: BJP not to take any side in US election