ആഘോഷമായി മോദി @ 70; ആശംസകൾ നേർന്ന് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 70–ാം പിറന്നാളിനു രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും ആശംസ നേർന്നു. വിവിധ സംഘടനകൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘സേവ സപ്താഹ്’ ആചരിക്കുന്ന ബിജെപി വിവിധയിടങ്ങളിൽ മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തതിനു പുറമേ സഹായ വിതരണവും അന്നദാനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ നേതൃത്വം നൽകി. ബിജെപി നേതാക്കൾ അർധരാത്രി ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ 70 കിലോയുടെ കേക്ക് മുറിച്ചു.

വിവേകാനന്ദ യൂത്ത് കണക്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ മോദിയെക്കുറിച്ചു www.narendra70.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും 70 പ്രമുഖർ രചിച്ച ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇ–ബുക്കും പ്രകാശനം ചെയ്തു.

നമോ ആപ്പിൽ ‘നമോയെ അറിയുക’ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ക്വിസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് മോദി ഒപ്പിട്ട പുസ്തകങ്ങൾ നൽകും. നമോ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ആശംസകൾ നേരാനും പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മോദിയുടെ ജീവിതം പ്രതിപാദിക്കുന്ന 360 ഡിഗ്രി പ്രദർശനവും ആപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മോദി മാജിക് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ഇ– ബുക്ക് ലോഞ്ചിങും നിർവഹിച്ച മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ മോദിയുടെ വ്യക്തിത്വവും നേതൃപാടവവും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ മോദിക്ക് എതിരാളിയില്ലെന്നും ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ 17 കോടി പേരാണ് ബിജെപിയിൽ അടുത്ത കാലത്തു ചേർന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചലച്ചിത്രതാരവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി ഇന്നലെ രാവിലെ നരേന്ദ്ര മോദിയെ സന്ദർശിച്ചു പിറന്നാൾ ആശംസ നേർന്നു. ബാലരാമപുരം കസവു മുണ്ടും ശബരിമലയിൽ നിന്നുള്ള ഭസ്മവും കളഭവും ജപിച്ച മഞ്ഞച്ചരടും അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിക്കു സമ്മാനിച്ചു.

