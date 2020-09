ടാറ്റ പണിയും പുതിയ പാർലമെന്റ്; ചെലവ് 862 കോടി, നിർമാണം 21 മാസംകൊണ്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പണിയാനുള്ള കരാർ ടാറ്റയ്ക്ക്. 861.90 കോടി രൂപയ്ക്ക് 21 മാസം കൊണ്ടു പൂർത്തിയാക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാർ 940 കോടി രൂപയാണു ചെലവ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. കുറഞ്ഞ തുക സമർപ്പിച്ച ടാറ്റ പ്രോജക്ട്സ് ലിമിറ്റഡിന് ടെൻഡർ ലഭിച്ചു. പാർലമെന്റ് ഹൗസ് എസ്റ്റേറ്റിലെ നിലവിലുള്ള സമുച്ചയത്തിനടുത്ത് ത്രികോണാകൃതിയിലാകും പുതിയ മന്ദിരം നിർമിക്കുക. 5 വർഷത്തെ പരിപാലന ചുമതലയും ടാറ്റയ്ക്കാണ്.

രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വരെയുള്ള രാജ്പഥ് വിപുലപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിഷയം കോടതിയിലുമെത്തി.

ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ കാലത്തു നിർമിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ജീർണിച്ചുവെന്നും ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ലെന്നുമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വാദം.

