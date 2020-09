കാർഷിക ബില്ലുകൾ ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ; രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭ പാസാക്കിയ കാർഷിക ബില്ലുകൾ ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. ബില്ലുകൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻഡിഎ ഘടകക്ഷികൾക്കു പുറമേ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിനു പിന്തുണ നൽകുന്ന കക്ഷികളുമായും ബിജെപി നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തി. പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ജെ. പി നഡ്ഡ, കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഭൂപീന്ദർ യാദവ് , ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എന്നിവരാണ് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത്.

കർഷക ശാക്തീകരണ, സംരക്ഷണനിയമം, കർഷക ഉൽപന്ന വ്യാപാര, വാണിജ്യ ഭേദഗതി നിയമം, അവശ്യസാധന നിയമഭേദഗതി എന്നിവയാണ് രാജ്യസഭയിൽ വരുന്നത്. എൻഡിഎക്ക് രാജ്യസഭയിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ല. 245 അംഗ സഭയിൽ അവർക്കു 107 അംഗങ്ങളേയുള്ളൂ. എന്നാൽ പുറമേനിന്നു പിന്തുണ നൽകുന്ന കക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടെ ഭരണപക്ഷം പല വിവാദ ബില്ലുകളും പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കർഷക ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ പതിവായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പല കക്ഷികളും സർക്കാരിനൊപ്പമല്ല.

