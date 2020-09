പ്രതിരോധത്തിൽ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി ഇനി 74%

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി 49ൽ നിന്ന് 74 ശതമാനമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉയർത്തി. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് ഊർജം പകരാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മേയിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ച തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയത്. കർശന പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമേ നിക്ഷേപത്തിന് അനുമതി നൽകൂ. ദേശസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര വ്യവസായ വികസന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Govt permits up to 74 pc FDI under automatic route in defence sector