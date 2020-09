കൂടുതൽ വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് സിംഗപ്പൂരിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തിനു പുറത്തു 11,616 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇതിൽ സിംഗപ്പൂരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്കു വൈറസ് ബാധയേറ്റത്. സിംഗപ്പൂർ (4618), ബഹ്റൈൻ (2639), കുവൈത്ത് (1769), ഒമാൻ (907), ഖത്തർ (420), ഇറാൻ (308), യുഎഇ (238), ഇറ്റലി (192) എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചതെന്ന് രാജ്യസഭയിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എഴുതിനൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ 150 രാജ്യങ്ങളെയാണ് മരുന്ന്, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നൽകി ഇന്ത്യ സഹായിച്ചത്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിൽപെട്ട 62,000 പേർക്ക് എംബസികൾ വഴി സഹായം നൽകി. 22.5 കോടിയോളം രൂപ ചെലവിട്ടാണിത്. വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി 56,630 വിദ്യാർഥികളെ തിരികെയെത്തിച്ചു.

