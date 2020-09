ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് ദുബായ് വഴി സൗദിയിലെത്താം

അബുദാബി∙ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയ സൗദി വീസക്കാരായ പ്രവാസികൾക്കു ദുബായ് വഴി സൗദിയിലേക്കു പോകാൻ സൗകര്യം. സന്ദർശക വീസയിലോ ട്രാൻസിറ്റ് വീസയിലോ ദുബായിൽ എത്തിയ ശേഷമാണു സൗദി യാത്രാനുമതി.

കേരളത്തിൽ നിന്നു ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലോ വന്ദേഭാരത് മിഷൻ വിമാനങ്ങളിലോ ദുബായിൽ എത്തിക്കും. അവിടെ വീണ്ടും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയശേഷം സൗദി അറേബ്യൻ എയർലൈൻസ് (സൗദിയ) വിമാനത്തിൽ യാത്ര തുടരാം. കാലാവധിയുള്ള വീസയും യാത്രയ്ക്ക് 48 മണിക്കൂറിനകം എടുത്ത പിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിർബന്ധം. ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിൽ നൽകണം.

ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് 2 ദിവസം ക്വാറന്റീൻ മതിയെന്നും എയർലൈൻ സൂചിപ്പിച്ചു. മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും കോവി‍ഡ് പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ക്വാറന്റീൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. പരിശോധിക്കാത്തവർക്ക് 7 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാം.

യാത്രക്കാർ ‘തതമൻ’, ‘തവക്കൽനാ’ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. സൗദിയിലെ ക്വാറന്റീൻ ‍നിയമം പാലിക്കുമെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം.

ഒക്ടോബറിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ സൗദിയ

റിയാദ്∙ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവച്ച രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ സൗദിഅറേബ്യൻ എയർലൈൻസ് (സൗദിയ) നാളെ ആരംഭിക്കും. യുഎഇ, യുകെ, പാക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ആദ്യഘട്ടം. ഒക്ടോബറിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ആഴ്ചയിൽ 3 സർവീസ് പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് എയർലൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. വലിയ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്കു തുടരുകയാണെങ്കിൽ സർവീസ് കൊച്ചിയിലേക്കു മാറ്റാനാണു പദ്ധതി.

English Summary: People stuck in India can reach Saudi through Dubai