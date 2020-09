വെട്ടിലാക്കിയത് കാർഷിക നിയമ പരിഷ്കരണ നീക്കം; രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിലെ രണ്ടാം രാജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാർഷികോൽപന്ന വിപണിയുടെ ഉദാരവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കോവിഡ് സാമ്പത്തിക പാക്കേജിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ച നിയമ നിർമാണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മോദി സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങൾ മൂന്നും കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 5ന് ഓർഡിനൻസിലൂടെ പ്രാബല്യത്തിലാക്കിയിരുന്നു.



അവശ്യസാധന നിയമ ഭേദഗതി, കർഷക ഉൽപന്ന വ്യാപാര വാണിജ്യ നിയമം, കർഷക (ശാക്തീകരണ, സംരക്ഷണ) നിയമം എന്നിവയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. ഓർഡിനൻസുകൾക്കു പകരമുള്ള ബില്ലുകളാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇതിൽ, അവശ്യസാധന നിയമ ഭേദഗതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭ പാസാക്കി.

നിയമ നിർമാണം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴോ ഓർഡിനൻസിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയപ്പോഴോ എതിർ ശബ്ദമുയർത്താതിരുന്ന ശിരോമണി അകാലിദളാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയെ രാജിവയ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ കർഷക പ്രതിഷേധം കാരണമാണ് അകാലിദളിന് ഈ മനംമാറ്റം. മൂന്നു ബില്ലുകളെയും എതിർത്തു വോട്ടു ചെയ്യണമെന്ന് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

കർഷക ഉൽപന്ന വ്യാപാര വാണിജ്യ നിയമത്തിനെതിരെയാണ് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം. വ്യാപാര മേഖല, വ്യാപാരി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ബില്ലിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളോടാണ് പ്രധാന എതിർപ്പ്. ചന്തകൾക്കു പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും വ്യാപാര മേഖലയായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നതു മാത്രമല്ല, ലൈസൻസുള്ള ഇടനിലക്കാർക്കും പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (പാൻ) ഉള്ള ആർക്കും വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്നും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് വൻകിട കോർപറേറ്റുകൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ചെറുകിട, നാമമാത്ര കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നുമാണ് വിമർശനം.

രണ്ടാം സർക്കാരിലെ രണ്ടാം രാജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രണ്ടാം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൽ നിന്നു രാജിവയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിയാണ് ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ. ആദ്യം രാജിവച്ചത് കേന്ദ്ര ഘന വ്യവസായ മന്ത്രി അരവിന്ദ് സാവന്ത് (ശിവസേന) ആയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ ശിവസേനയുടെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ, കോൺഗ്രസിന്റെയും എൻസിപിയുടെയും പിന്തുണ തേടിയപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി.

