സൂര്യയ്ക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ഇല്ല: ഹൈക്കോടതി

ചെന്നൈ∙ ‘നീറ്റ്’ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ കോടതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ നടൻ സൂര്യയ്ക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി വേണ്ടെന്നും എന്നാൽ വിമർശനം അനുചിതവും അനാവശ്യവുമായിപ്പോയെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. പൊതുജനതാൽപര്യം പരിഗണിച്ച്, മഹാമാരിക്കാലത്തും ഓൺലൈനിൽ വാദം കേട്ട കോടതിയെ വിമർശിച്ച നടപടി അപക്വമാണെന്നും അസന്തുഷ്ടിയുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

വിവേകത്തോടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനു പകരം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ഒന്നടങ്കം വിമർശിച്ചത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ഓൺലൈനിലൂടെ വാദം കേൾക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർ വിദ്യാർഥികളോടു നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ നിർദേശിച്ചത് ധാർമികതയല്ലെന്ന സൂര്യയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ജസ്റ്റിസ് എസ്.എം.സുബ്രഹ്മണ്യമാണു കോടതിയലക്ഷ്യനടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

English Summary: No contempt of court against Suriya says High Court