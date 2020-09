നെഹ്റു, സോണിയ വിരുദ്ധ പരാമർശം; ലോക്സഭയിൽ ബഹളം

ന്യൂഡൽഹി∙ ജവാഹർ ലാൽ നെഹ്റുവിനെയും സോണിയ ഗാന്ധിയെയും ഉന്നമിട്ട് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. അനുരാഗ് മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതോടെ സഭ 4 തവണ തടസ്സപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ആരംഭിച്ച ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള (പിഎം കെയേഴ്സ്) ചർച്ചയാണു ബഹളത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഫണ്ട് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (സിഎജി) പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കണമെന്ന് നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലിന്റെ അവതരണവേളയിൽ എംപിമാരായ ശശി തരൂർ, എ.എം. ആരിഫ് എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറുപടിയിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവരെ അനുരാഗ് പേരെടുത്തു വിമർശിച്ചതാണു കോൺഗ്രസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ‘സുപ്രീം കോടതി വരെ ഫണ്ട് ശരി വച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും ഫണ്ടിലേക്കു സംഭാവന ചെയ്തു. നെഹ്റു മുൻപ് ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി പോലും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയാണു കോൺഗ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. സോണിയ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷയായ ആ ട്രസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം’ – അനുരാഗ് പറഞ്ഞു.

നെഹ്റുവിനെയും സോണിയയെയും അനാവശ്യമായി ചർച്ചയിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്ന് ആക്രോശിച്ച് തൊട്ടുപിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി കസേരയിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു.

