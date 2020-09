കണക്ക് ലഭ്യമല്ലെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ മുതൽ കർഷക ആത്മഹത്യ വരെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്. എൻഡിഎ എന്നാൽ ‘നോ ഡേറ്റ അവലൈബിൾ (കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല)’ എന്ന പുതിയ അർഥമാണു സർക്കാർ തരുന്നതെന്ന് ശശി തരൂർ എംപി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇടപാടിലും കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾക്കു താങ്ങുവില കിട്ടുന്നുവെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാനാവുമെന്ന് കർഷക ബില്ലുകൾ പരാമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് പി. ചിദംബരം ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പാർലമെന്റിന്റെ മഴക്കാല സമ്മേളനം പുനരാരംഭിച്ചതു മുതലാണു കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന പല്ലവി സർക്കാർ ആവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ലോക്ഡൗണിൽ മരിച്ച അതിഥിത്തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം, കോവിഡ് ജോലിക്കിടെ മരിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം, ആകെ കർഷക ആത്മഹത്യകൾ, അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം എന്നിവയില്ലെല്ലാം കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന മറുപടിയാണു സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ നൽകിയത്.

English Summary: NDA stands for 'No Data Available': Shashi Tharoor's dig at Centre's replies in Parliament