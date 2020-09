ലഹരി റാക്കറ്റ് പ്രതികളുമായി അരക്കോടിയുടെ ‘കരാർ’; പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ബെംഗളൂരു∙ 50 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി ഉറപ്പിച്ച്, കന്നഡ സിനിമാ ലഹരി റാക്കറ്റ് പ്രതികൾക്ക് അന്വേഷണ വിവരം ചോർത്തിയ ബെംഗളൂരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു സസ്പെൻഷൻ. സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് (സിസിബി) അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ എം.ആർ മുധവി, ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ മല്ലികാർജുൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണു നടപടി. കേസ് വലിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താതെ ഒതുക്കാമെന്ന് ഇവർ വാക്ക് കൊടുത്തെന്നും അറസ്റ്റിലായ ലഹരി പാർട്ടി സംഘാടകൻ വിരേൻ ഖന്നയ്ക്കു മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറിയെന്നും വകുപ്പു തല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ലഹരിക്കേസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുള്ളവരല്ല ഇരുവരും .

ശ്രീലങ്കയിൽ ചൂതാട്ടകേന്ദ്ര നടത്തിപ്പിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് ഫസിയുല്ല എന്നയാൾ എസിപി മുധവിയുടെ അടുപ്പക്കാരനാണ്. ഒളിവിലുള്ള ഇയാൾക്കും വിവരം ചോർത്തിയത്രേ.

നടിമാരായ രാഗിണി ദ്വിവേദിയും സഞ്ജന ഗൽറാണിയും ഉൾപ്പെടെ 14 പേരാണ് ഇതുവരെ ലഹരിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത്. അതിനിടെ, കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ ടിവി അവതാരക അനുശ്രീക്കു മംഗളൂരു പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകി.

English Summary: Policemen suspended for connection with accused in drugs case