നിതീഷിന്റെ കീഴിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് എൽജെപി

ന്യൂഡൽഹി∙ റാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ ലോക്ജനശക്തി പാർട്ടി (എൽജെപി) ബിഹാറിൽ എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായി മത്സരിക്കില്ല. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിനു കീഴിൽ മത്സരിക്കേണ്ടെന്നു പ്രസിഡന്റ് ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ വസതിയിൽ ചേർന്ന പാർലമെന്ററി ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ബിജെപിക്ക് ഒപ്പം മത്സരിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കരങ്ങൾക്കു ശക്തി പകരാനും പാർട്ടി പ്രമേയം പാസാക്കി.

ബിഹാർ സർക്കാരിനു ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകണമെന്നാണ് എൽജെപിയുടെ ആവശ്യം. ദേശീയ തലത്തിൽ എൻഡിഎക്കൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കും. തീരുമാനം പാർട്ടി ഒരുമിച്ചെടുത്തതാണെന്നും ‍തങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്നും ചിരാഗ് പാസ്വാൻ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിൽ എൻഡിഎ സഖ്യത്തിൽ പാസ്വാന്റെ പാർട്ടിക്ക് 15 സീറ്റുകൾ മാത്രം നീക്കിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എൽജെപിയുടെ തീരുമാനം. അതിനിടെ ബിഹാറിൽ ജെഡിയു 122 സീറ്റിലും ബിജെപി 121 സീറ്റിലും മത്സരിക്കാൻ ധാരണയുണ്ടാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ജെഡിയുവിനെതിരെ എൽജെപി സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുമെന്നും ബിജെപിയോടു ചേർന്നു മത്സരിക്കുമെന്നുമാണ് പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ പാർലമെന്ററി ബോർഡ് യോഗ ശേഷം പറഞ്ഞത്.

എൽജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ റാംവിലാസ് പാസ്വാൻ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായി ഡൽഹിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ബിജെപി നേതാക്കളായ അമിത് ഷായും ജെ.പി. നഡ്ഡയും ചിരാഗ് പാസ്വാനെ വിളിച്ച് പിതാവിനു ക്ഷേമം നേർന്നിരുന്നു. ഈ മാസം 28, നവംബർ 3, 7 തീയതികളിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

English summary: LJP not to fight Bihar polls under Nitish Kumar