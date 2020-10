ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് എതിരായ കേസ്; നടപടി വൈകുന്നത് പൊലീസിന്റെ പേടി മൂലം: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പൊലീസിനുള്ള ഭയമാണ് എംപിമാർക്കും എംഎൽഎമാർക്കും എതിരെയുള്ള കേസുകളിൽ നടപടി വൈകുന്നതിനു കാരണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്നു താൽപര്യമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു മാത്രം കാര്യമില്ല, നടപടികളും വേണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.



രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കുറ്റവാളിവൽക്കരണം തടയാൻ നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകൻ അശ്വനികുമാർ ഉപാധ്യായ നൽകിയ ഹർജിയാണു പരിഗണനയിലുള്ളത്. കേരളത്തിൽ പ്രതികളായ എംപിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസിനു വൈമനസ്യമാണെന്നു കഴിഞ്ഞ 29നു സുപ്രീം കോടതിക്കു നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ, ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ഹൈക്കോടതികൾ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വേണ്ടത്ര വിവരങ്ങളില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിലയിരുത്തി.

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളെക്കുറിച്ചു കേന്ദ്രസർക്കാർ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകണം. 10 ദിവസത്തിനുശേഷം കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

English Summary: Reluctance of police to arrest and produce lawmakers serious matter: SC