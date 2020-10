രാജ്യത്തിന്റെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും പുരോഗതി പ്രധാനം: മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തിന്റെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും പുരോഗതിയാണു തനിക്കു പ്രധാനമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ 20 ാം വർഷത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ട്വീറ്റുകളിലാണു മോദി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യസഹജമായ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും ജനങ്ങൾ തന്റെ മേൽ നിരന്തരം അനുഗ്രഹവും സ്നേഹവും വർഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നതും ജനാധിപത്യത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെപ്പോലെ ശക്തരാണെന്നതും ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ജനങ്ങൾ ഏൽപിച്ച കർത്തവ്യം വിശ്വസ്തതയോടെയും സമർപ്പണത്തോടെയും നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്– മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary: Prime Minister about development of the poor and country