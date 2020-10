അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു: കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമാവാം സമീപകാലത്തായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ വാക്കാൽ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പേരിൽ തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്തിനെതിരെ വന്ന വാർത്തകൾ ചോദ്യം ചെയ്തു ജമിയത്ത് ഉലമ ഹിന്ദ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പരാമർശം.



ഹർജി അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു കൂച്ചുവിലങ്ങിടാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നു കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു. ഇതു ഹർജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ ദുഷ്യന്ത് ദവെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയപ്പോൾ, ആർക്കും എന്തു വാദവും ഉന്നയിക്കാമെന്നും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, സത്യവാങ്മൂലത്തിലുള്ളതു മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണെന്നു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ (എസ്ജി) തുഷാർ മേത്ത ന്യായീകരിച്ചു.

മോശമായ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പോലും പരാമർശിക്കാതെ തട്ടിക്കൂട്ടിയുള്ള സത്യവാങ്മൂലമാണു കേന്ദ്രം നൽകിയതെന്നു കോടതി വിമർശിച്ചു. ഏതോ ജൂനിയർ സെക്രട്ടറിയുടേതാണു സത്യവാങ്മൂലം. ശുദ്ധ അസംബന്ധങ്ങളാണ് എഴുതിവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹർജിക്കാരുടെ വാദത്തോടു യോജിക്കുന്നില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു പറയാം. പക്ഷേ, മോശമായ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റേതായ സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു പറയുന്നതെങ്ങനെ? കോടതി ചോദിച്ചു.

