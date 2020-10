വിജയരാജെ സിന്ധ്യ സ്മരണയിൽ 100 രൂപ നാണയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായിരുന്ന രാജമാതാ വിജയരാജെ സിന്ധ്യയുടെ സ്മരണാർഥം 100 രൂപയുടെ നാണയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുറത്തിറക്കി. വിജയരാജെ സിന്ധ്യയുടെ 100 ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നാണയം ഇറക്കിയത്.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളയൽ, അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം, മുത്തലാഖ് നിരോധനം തുടങ്ങിയ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. 2001ൽ ആണ് വിജയരാജെ സിന്ധ്യ അന്തരിച്ചത്.ജെ.പി.നഡ്ഡ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും അവരെ അനുസ്മരിച്ചു.

