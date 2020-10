ഹത്രസ് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നു: കേസ് യുപിക്കു പുറത്തേക്കു മാറ്റണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹത്രസ് സംഭവത്തിലുള്ള കേസിലെ നിയമനടപടികൾ യുപിക്കു പുറത്തേക്കു മാറ്റണമെന്നും തങ്ങൾക്കു സുരക്ഷ നൽകണമെന്നും കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ച് ദലിത് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ‌. ഹത്രസിൽ ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായി പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സ്വയം കേസെടുത്ത അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ലക്നൗ ബെഞ്ച് മുൻപാകെ ഹാജരായ ബന്ധുക്കൾ, പൊലീസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു.



യുപി പൊലീസിൽ വിശ്വാസമില്ല. തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പൊലീസ് സംസ്കരിച്ചത്. കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാകും വരെ സുരക്ഷ നൽകണം. സിബിഐ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണം. കേസ് സംബന്ധിച്ച നിയമ നടപടികൾ ഡൽഹിയിലേക്കോ മുംബൈയിലേക്കോ മാറ്റണമെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നവംബർ രണ്ടിനു കോടതി വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും.

പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ, 2 സഹോദരൻമാർ, സഹോദരന്റെ ഭാര്യ എന്നിവരാണു മൊഴി നൽകിയത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 5.30നു കനത്ത സുരക്ഷാവലയത്തിൽ ഹത്രസിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഇവർ ഒൻപതിനു ലക്നൗവിലെത്തി. യുപി അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവനീഷ് കെ. അവസ്തി, ഡിജിപി എച്ച്.സി. അവസ്തി എന്നിവരും കോടതിയിൽ ഹാജരായി.

ഇതിനിടെ, ഹത്രസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്ഐആർ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നു സിബിഐ നീക്കി. ലൈംഗിക പീഡന കേസുകളിലെ എഫ്ഐആർ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. പീഡനത്തിനിരയായവരുടെ പേര് പുറത്തറിയാതിരിക്കാനാണിത്. എഫ്ഐആർ വെബ്സൈറ്റിലിട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകം അതു നീക്കം ചെയ്തു.

കേസുകൾ വേഗത്തിലാക്കണം: യുപി സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമക്കേസുകളിലും പോക്സോ കേസുകളിലും നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് യുപി സർക്കാർ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശം എല്ലാ ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതികൾക്കും നൽകണമെന്നും അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവനീഷ് അവസ്തി ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുപിയിൽ സ്ത്രീപീഡനക്കേസുകൾ വർധിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപണങ്ങളുയർത്തിയിരുന്നു. ബിജെപി നേതാവ് ഉമാഭാരതി അടക്കമുള്ളവരും പൊലീസ് നടപടികളെ വിമർശിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ കത്ത്.

സ്ത്രീ സുരക്ഷ: കോൺഗ്രസ് യജ്ഞം തുടങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹത്രസിൽ ദലിത് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിനു തുടക്കമിട്ട് കോൺഗ്രസ്. രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങളിലെ പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കടമയാണെന്നു യജ്ഞത്തിനു തുടക്കമിട്ടുള്ള സന്ദേശത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹം ശബ്ദമുയർത്തണം. സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു സർക്കാരിനു മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദം ചെലുത്തണം. ഹത്രസ് സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ നീതി ഉറപ്പാക്കണം. വരുംദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾക്കു ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം നൽകി.

English summary: Family members of Hathras victim to appear before Court