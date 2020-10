കമൽ ഹാസൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി; രജനി-കമൽ സഖ്യം രാഷ്ട്രീയത്തിലും?

ചെന്നൈ ∙ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് കമൽ ഹാസനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നേരിടാൻ മക്കൾ നീതി മയ്യം. സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചു തീരുമാനിക്കാൻ കമലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ നിർവാഹക സമിതി, കന്യാകുമാരി ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3.77% വോട്ടു നേടിയ കമലിന്റെ പാർട്ടി ചെന്നൈയും കോയമ്പത്തൂരുമുൾപ്പെടെ നഗര മേഖലയിൽ കരുത്തു കാട്ടിയിരുന്നു.

രജനീകാന്ത് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ വെള്ളിത്തിരയിൽ വൻ ഹിറ്റായ രജനി-കമൽ സഖ്യം രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുണ്ടാകുമോയെന്ന ചർച്ച ഏറെക്കാലമായുണ്ട്. ഇരുവരും ഇതുവരെ സഖ്യ സാധ്യത തള്ളിയിട്ടുമില്ല. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനില്ലെന്നും യോഗ്യനായ ആളെ ആ കസേരയിലിരുത്തുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും രജനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അതിനിടെ, കന്യാകുമാരി ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തയാറാണെന്നു മുൻ എംപി എച്ച്.വസന്തകുമാറിന്റെ മകൻ വിജയ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനെ 2 ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടിനാണു വസന്ത്കുമാർ തോൽപിച്ചത്.

