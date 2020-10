തീവ്ര തമിഴ് ദേശീയവാദികളുടെ എതിർപ്പ്; മുത്തയ്യയാകാനില്ല വിജയ് സേതുപതി

ചെന്നൈ ∙ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുത്തയ്യ മുരളീധരന്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ‘800’ എന്ന സിനിമയിൽ നിന്നു നടൻ വിജയ് സേതുപതി പിൻമാറി. ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിവാദം വളർന്നതിനാൽ പിന്മാറണമെന്നു മുരളീധരൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. പുതിയ നടനെ കണ്ടെത്തി സിനിമയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നു നിർമാതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യമായി 800 വിക്കറ്റ് നേടിയ താരമാണു മുരളീധരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു വിവാദം തുടങ്ങിയത്.

ആഭ്യന്തരയുദ്ധ കാലത്ത് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴരെ കൊന്നൊടുക്കിയ മഹീന്ദ്ര രജപക്സെയെ മുരളീധരൻ പിന്തുണച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി തീവ്ര തമിഴ് ദേശീയ വാദികൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണു വിവാദം തുടങ്ങിയത്. തമിഴ് വംശജനാണെങ്കിലും മുരളി വഞ്ചകനാണെന്നും എൽടിടിഇ തകർന്നടിഞ്ഞ 2009 ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വർഷമാണെന്നു പറഞ്ഞയാളാണെന്നും ആരോപണമുയർന്നു. പോസ്റ്ററിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ പതാക വന്നതും വിമർശനത്തിനിടയാക്കി.

സംവിധായകൻ ഭാരതിരാജ, കവി വൈരമുത്തു, വിസികെ നേതാവ് തിരുമാവളവൻ എംപി, നാം തമിഴർ കക്ഷി നേതാവ് സീമാൻ എന്നിവരും കടുത്ത നിലപാടെടുത്തു. കലയിൽ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ലെന്ന നിലപാടുമായി നടൻ ശരത് കുമാർ, നടി രാധിക, കാർത്തി ചിദംബരം എംപി എന്നിവർ രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും എതിർപ്പിനിടയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. ദാർ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സാണു നിർമാതാക്കൾ. എം.എസ്. ശ്രീപതിയാണു സംവിധായകൻ.

