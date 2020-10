സൈറാബാനു ഉത്തരാഖണ്ഡ് വനിതാ കമ്മിഷൻ ഉപാധ്യക്ഷ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുത്തലാഖിനെതിരെ നിയമയുദ്ധം നടത്തിയ സൈറാബാനുവിനെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് വനിതാ കമ്മിഷൻ ഉപാധ്യക്ഷയായി മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത് സർക്കാർ നിയമിച്ചു. 10 ദിവസം മുൻപാണു സൈറാബാനു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ജ്യോതി ഷാ, പുഷ്പ പാസ്വാൻ എന്നിവരെയും വനിതാ കമ്മിഷൻ ഉപാധ്യക്ഷയാക്കി. സഹമന്ത്രിക്കു തുല്യമായ പദവിയാണിത്.

മുത്തലാഖിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത ആദ്യ മുസ്‌ലിം വനിതയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉധംസിങ് നഗർ സ്വദേശിയായ സൈറാബാനു.

