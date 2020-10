കൽക്കരി അഴിമതി: മുൻകേന്ദ്രമന്ത്രി ദിലീപ് റേയ്ക്ക് 3 വർഷം തടവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കൽക്കരിപ്പാടങ്ങൾ അനുവദിച്ചതിലെ അഴിമതിയിൽ ‌മുൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ദിലീപ് റേ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി 3 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. കൽക്കരി മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന പ്രദീപ് കുമാർ ബാനർജി, നിത്യാനന്ദ് ഗൗതം, കാസ്ട്രോൺ ടെക്നോളജീസ് ഡയറക്ടർ മഹേന്ദ്രകുമാർ അഗർവാല എന്നിവരാണു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മറ്റു പ്രതികൾ.

ദിലീപ് റേയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും മഹേന്ദ്രകുമാർ അഗർവാലയ്ക്ക് 60 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ പ്രതികൾക്കു പിഴയും വിധിച്ചു.വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കെ, 1999 ൽ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ വിലക്കു മറികടന്ന് ജാർഖണ്ഡിലെ ബ്രഹ്മദിഹയിൽ കൽക്കരിപ്പാടം അനുവദിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണു വിധി. ബിജു ജനതാദൾ നേതാവായ റേയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനിൽ ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണു ചുമത്തിയത്.

English Summary: 3 Years' Jail For Dilip Ray, Ex Minister In NDA Government, For Coal Scam