യുപിയിൽ ഗോവധ നിരോധന നിയമം പ്രയോഗിച്ച് നിരപരാധികളെ കുടുക്കുന്നു: ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഗോവധ നിരോധന നിയമം പ്രയോഗിച്ച് നിരപരാധികളെ കുടുക്കുന്നുവെന്ന് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഏതുതരം മാംസം പിടിച്ചെടുത്താലും അതു പശുവിന്റെ മാംസമെന്നു ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പശുക്കൾ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതു വലിയ സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി മാറുകയാണെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.



പശുവിനെ കൊന്നു മാംസം വിറ്റെന്ന് ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായ റഹ്മുദ്ദീൻ എന്നയാൾക്കു ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവിലാണു യുപിയിലെ സ്ഥിതിയെ കോടതി വിമർശിച്ചത്. മിക്ക കേസുകളിലും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മാംസം ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കാറില്ല. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനു പലരും ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.



കറവ വറ്റിയതും പ്രായമേറിയതുമായ പശുക്കളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഗോശാലകൾ തയാറല്ല. ഇവയെ പൊതുവഴിയിലേക്കു വിടുകയാണ് ഉടമകൾ ചെയ്യുന്നത്. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കന്നുകാലികൾ മൂലമുണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോവധ നിരോധന നിയമം ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ പശുക്കളെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഉടമകളുടെ പക്കലോ സൂക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ടാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.



English Summary: UP’s law on cow slaughter being misused against the innocent, says Allahabad HC