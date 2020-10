ബിഎസ്പിയിൽ കലാപത്തീ; എണ്ണയൊഴിച്ച് എസ്പി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിജെപിയുമായി നീക്കുപോക്കെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി(ബിഎസ്പി)യിൽ കലാപം. പാർട്ടിയുടെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥി റാംജി ഗൗതമിനെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ഒപ്പുകൾ വ്യാജമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി 4 ബിഎസ്പി എംഎൽഎമാർ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്കു കത്തു നൽകി. 2 എംഎൽഎമാർ കൂടി ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. 6 പേരും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി(എസ്പി)യിൽ ചേരുമെന്നാണു സൂചന.



എസ്പിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് എംഎൽഎമാരിലൊരാൾ പറ‍ഞ്ഞു. മായാവതിയോട് എതിർപ്പില്ലെന്നും ചില കോഓർഡിനേറ്റർമാരാണു പാർട്ടിയുടെ പുരോഗതിക്കു തടസ്സമെന്നുമാണു വിമതരുടെ വാദം.രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ബിഎസ്പിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയെ രംഗത്തിറക്കി എസ്പി തിരിച്ചടി നൽകിയതിനു പിന്നാലെയാണു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ.

യുപിയിലെ 10 സീറ്റുകളിലേക്കു നവംബർ 9ന് ആണു രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 9 സീറ്റിലും ജയിക്കാമെങ്കിലും ബിജെപി 8 സീറ്റുകളിലേക്കു മാത്രമേ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റു 2 സീറ്റുകൾ 46 എംഎൽഎമാരുള്ള എസ്പിക്കും 18 എംഎൽഎമാരുള്ള ബിഎസ്പിക്കും കിട്ടുമെന്നുറപ്പായിരുന്നു.

എന്നാൽ, എസ്പി അവസാന ദിവസം സ്വതന്ത്രനായ പ്രകാശ് ബജാജിനെ പിന്തുണ നൽകി രംഗത്തിറക്കി. ഇതോടെ ബിഎസ്പി സ്ഥാനാർഥിക്കു ജയിക്കണമെങ്കിൽ എൻഡിഎയുടെ വോട്ടു കിട്ടണമെന്ന അവസ്ഥയായി.

English Summary: BSP in flux as RS polls trigger talk of tie-up with BJP, ‘angry’ MLAs meet Akhilesh